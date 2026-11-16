UDMR avertizează că reforma administrativă ar putea afecta 53 de comune maghiare

Guvernul pregătește o reformă administrativă care ar putea afecta 53 de comune cu majoritate maghiară. UDMR avertizează asupra pierderii drepturilor lingvistice și politice, în timp ce PSD propune comasări și reducerea numărului de județe.
Reforma administrativă elaborată de Guvern vizează comasarea localităților mici pentru a reduce costurile de întreținere. Potrivit unor informații citate de Mediafax din publicația ungară Index, măsura ar putea afecta 53 de comune cu populație majoritar maghiară din Transilvania.
Horváth Anna, vicepreședinte executiv al UDMR responsabil pentru administrația locală, a declarat că 30 dintre aceste comune au în prezent primari de etnie maghiară. Calculațiile se bazează pe pragul minim de 1.500 de locuitori discutat de PSD, care ar duce la comasarea a 429 de localități.
Planurile nu sunt încă finalizate și nu există un proiect scris al Guvernului. În cadrul discuțiilor din PSD au circulat mai multe praguri de comasare, între 1.500, 3.000 și chiar 5.000 de locuitori.
Horváth Anna a precizat că UDMR a luat cunoștință de hărțile care circulă în spațiul public, dar originea acestora este necunoscută și ele nu pot fi considerate proiecte oficiale ale guvernului. Politicianul a subliniat că modificarea granițelor administrative necesită, conform legislației în vigoare, organizarea unui referendum pentru obținerea acordului comunităților locale.
Legislația interzice, de asemenea, modificările care ar aduce atingere drepturilor minorităților la utilizarea limbii materne, în cazul în care ponderea unei minorități într-o unitate administrativă nouă scade sub 20%.
Guvernul justifică măsura prin necesitatea susținerii financiare a localităților mici. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat stimulente pentru comasarea voluntară, inclusiv reducerea cu până la 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri intravilane timp de unul sau doi ani, precum și un program de investiții în infrastructură (drumuri, apă, canalizare, gaze, școli și centre medicale).
Demersurile pentru referendumurile locale ar trebui începute până la 1 martie 2027, iar comasările ar intra în vigoare din 2028. Pentru perioada ulterioară datei de 1 martie 2027, ministrul a anunțat o a doua etapă care prevede comasări obligatorii prin asumarea răspunderii Guvernului.
PSD a propus și reducerea numărului de județe la 15, după modelul curților de apel. Pe o hartă circulată în spațiul public, Harghita ar fi unită cu Mureș, Covasna cu Brașov, Satu Mare cu Bihor, iar Arad cu Timiș. Această idee a fost lansată de Dragoș Benea, vicepreședinte al PSD și coordonator al grupului de lucru pentru reformă.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reiterat că formațiunea nu se opune reformei în sine, ci comasărilor impuse. Uniunea susține asocierile voluntare și cooperarea între primării, condiționând discuțiile de respectarea drepturilor minorităților.
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a anunțat că partidul ar vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu dacă acesta își asumă răspunderea pentru reformă. Programul de comasare voluntară urmează să intre în consultare publică timp de zece zile, iar grupul de lucru al PSD ar urma să finalizeze propunerea până la sfârșitul lunii martie 2027.
Opoziția față de planuri a apărut și din partea unor politicieni români. Vladimir Petruț, primarul liberal al orașului Cavnic, a amenințat cu un referendum pentru desprinderea Maramureșului dacă județul ar fi absorbit de Cluj, precizând ulterior că nu vrea dispariția numelui județului.