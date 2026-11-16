UDMR avertizează că reforma administrativă ar putea afecta 53 de comune maghiare

Publicat 16 nov. 2026, 11:01 Sursă g4media

Guvernul pregătește o reformă administrativă care ar putea afecta 53 de comune cu majoritate maghiară. UDMR avertizează asupra pierderii drepturilor lingvistice și politice, în timp ce PSD propune comasări și reducerea numărului de județe.

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