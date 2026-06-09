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Politica· 1 min citire
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: începe judecata pe fond în primul său dosar penal
9 iun. 2026, 08:06
Călin Georgescu
Articol scris de Scris de Realitatea de Harghita
Sursă: realitatea.net
Zi crucială pentru Călin Georgescu! Marți începe judecata pe fond la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar penal în care a fost dispusă și măsura preventivă. Inclusiv în celelalte dosare se așteaptă răspunsuri importante ale magistraților.
Călin Georgescu va ajunge în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1.
Astăzi are loc unul dintre primele termene în procedura de judecare pe fond. În cadrul acestui dosar, Călin Georgescu este pus sub acuzare pentru acuzațiile de propagandă legionară.
Mesajul crucial transmis de candidatul interzis de Sistem va putea fi urmărit în exclusivitate la Realitatea PLUS, Televiziunea Poporului.
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