Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce simțim nevoia de „pauză” fără motiv?

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat20 iul. 2026, 09:57
Actualizat20 iul. 2026, 09:58

Uneori, oboseala și nevoia de a lua o pauză apar chiar și atunci când nu depunem un efort fizic sau intelectual deosebit. În ediția emisiunii „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre cauzele acestei stări și despre semnalele pe care organismul ni le transmite atunci când cere odihnă.

Există momente în care nu ești nici obosit fizic, nici lipsit de somn, dar simți clar că nu mai poți continua. Nu ai chef, nu te mai poți concentra și orice task pare mai greu decât ar trebui. Aceasta nu este lene, ci oboseală mentală.

Creierul consumă o cantitate semnificativă de energie atunci când ia decizii, procesează informații sau se concentrează intens. Pe parcursul zilei, această „rezervă” se epuizează treptat. Interesant este că nu simți mereu acest lucru ca oboseală clasică. Uneori apare sub formă de amânare, lipsă de motivație sau dorință de a face ceva complet diferit. De aceea, pauzele nu sunt pierdere de timp, ci parte din proces. O pauză scurtă poate reface capacitatea de concentrare mai eficient decât forțarea continuă.

Creierul nu funcționează ca un motor care merge constant. Funcționează în valuri. Iar pauza este modul lui de a se reseta 

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