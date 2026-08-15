Adormirea Maicii Domnului 2026. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce trebuie să faci în această zi ca să ai parte de bunăstare

Anual, pe data de 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendar. Cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, această zi este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții păstrate de-a lungul generațiilor.
Ce se face de Adormirea Maicii Domnului
În dimineața zilei de 15 august, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a se ruga pentru sănătate și pentru binele familiei. În multe zone ale țării, oamenii duc la biserică flori, busuioc și alte plante pentru a fi sfințite.
Un obicei important este legat de florile de leac. Se spune că plantele și florile sfințite în această perioadă sunt păstrate în casă și folosite, potrivit tradiției populare, pentru protecție și sănătate.
Sărbătoarea marchează și un moment important în calendarul popular. În multe regiuni, după 15 august începe o perioadă asociată cu schimbarea vremii și apropierea toamnei.
Tradiții și obiceiuri populare
În unele zone din România, de Sfânta Maria Mare se organizează târguri, hramuri și sărbători câmpenești. Este un moment în care familiile se reunesc, iar oamenii participă la mesele tradiționale pregătite pentru această zi.
Un alt obicei este acela de a merge la mormintele celor dragi și de a aprinde lumânări. În unele comunități, femeile pregătesc pachete cu alimente și le împart în memoria celor adormiți.
Tot în această perioadă, tradiția populară leagă sărbătoarea de începutul unor schimbări în natură. Se spune că după Sfânta Maria Mare, vremea începe treptat să se răcească, iar nopțile devin mai lungi.
Superstiții de Sfânta Maria Mare
De-a lungul timpului, în jurul sărbătorii s-au format și numeroase superstiții. Una dintre cele mai cunoscute spune că nu este bine să se lucreze în ziua de 15 august, mai ales activități gospodărești grele. Ziua ar trebui dedicată rugăciunii, odihnei și familiei.
În tradiția populară se mai spune că este bine ca oamenii să evite certurile și vorbele rele în această zi, pentru a avea liniște și înțelegere în familie.
Unele superstiții susțin și că fetele nemăritate care se roagă Maicii Domnului pot avea parte de noroc în dragoste. Aceste credințe fac parte însă din folclorul popular și nu reprezintă învățături religioase oficiale.
Sfânta Maria Mare, sărbătoare pentru milioane de români
Adormirea Maicii Domnului rămâne una dintre cele mai iubite sărbători din calendarul românesc. Pentru credincioși, este în primul rând o zi de rugăciune și de cinstire a Maicii Domnului, iar pentru comunitățile tradiționale este și un moment în care obiceiurile vechi sunt readuse în prim-plan.
Pe 15 august 2026, românii sunt invitați să păstreze semnificația spirituală a sărbătorii și să se bucure de timpul petrecut alături de familie, fără a uita tradițiile transmise din generație în generație.