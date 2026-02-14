Anchetă amplă după ce o femeie a murit carboonizată într-un vehicul electric care a luat foc în București
Anchetă amplă după ce o femeie a murit carboonizată într-un vehicul electric care a luat foc în București
Autoritățile au deschis o anchetă de amploare după tragedia în care o femeie a murit
Autoritățile au deschis o anchetă de amploare după tragedia în care o femeie a murit captivă într-un vehicul electric de mici dimensiuni, cuprins de flăcări într-un cartier din București. Principala ipoteză a anchetatorilor este o defecțiune tehnică la sistemele mașinii, care ar fi declanșat incendiul violent. Atenție, urmează imagini cu impact emoțional puternic, nerecomandate minorilor!
Potrivit primelor informații, victima se afla în autoturism alături de soțul ei, aflat la volan. În momentul în care vehiculul a început să ardă, bărbatul a tras imediat pe dreapta și a încercat să-și salveze soția, însă flăcările s-au extins extrem de rapid, fără ca cineva să mai poată interveni.
Incendiul a afectat și alte mașini parcate în apropiere, iar proprietarii acestora încearcă acum să-și recupereze pagubele prin intermediul firmelor de asigurări.
Citește și:
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News