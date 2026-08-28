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Anchetă internă la Școala de Agenți de Poliție de Frontieră din Oradea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 28 aug. 2026, 14:56

Elev băut acuzat că a încercat să-și sărute cu forța o colegă

Incidentul s-ar fi produs pe 22 august, în afara orelor de curs. Potrivit unor surse, elevul a încercat să o sărute pe forță pe colega sa, iar în altercație fata a fost zgâriată și a căpătat vânătăi la brațe și la gât. Conducerea școlii a sesizat Poliția, care s-a deplasat la fața locului pentru verificări. Tânăra nu a depus însă plângere penală, iar în lipsa acesteia polițiștii nu au deschis, deocamdată, o anchetă penală pentru lovire sau alte violențe.

Comisie de verificare administrativă

Școala a constituit o comisie internă care va stabili exact împrejurările evenimentului. Purtătoarea de cuvânt, agent principal Mădălina Raț, a precizat că instituția tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate afecta siguranța și demnitatea elevilor și va prezenta concluziile structurilor competente pentru luarea măsurilor care se impun.

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