Aproape 11 milioane de euro din fonduri europene pentru trei școli din Brașov, Covasna și Harghita

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 18:00

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat trei contracte de finanțare pentru modernizarea unor școli din Codlea, Întorsura Buzăului și Păuleni-Ciuc. Cele trei proiecte valorează în total 54,8 milioane de lei, adică aproape 11 milioane de euro, bani din Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.

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