Călin Georgescu rămâne în arest preventiv după decizia Curții de Apel București

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a rămas în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a soluționat cauza prin complet de divergență, respingând contestația procurorilor DIICOT.
Instanța a analizat contestația formulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împotriva deciziei Tribunalului București, prin care măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu fusese înlocuită cu arestul la domiciliu pe 13 octombrie.
Deoarece judecătorii Cristian Dumitru și Mara Daniela Manolache nu au ajuns la un acord privind soluția, cauza a fost preluată de un complet de divergență. Al treilea magistrat cooptat a participat la deliberări, iar hotărârea finală a fost luată cu majoritate de voturi.
Decizia Curții de Apel București este definitivă în privința măsurii preventive contestate. Astfel, Georgescu nu va fi plasat în arest la domiciliu și rămâne în custodia autorităților până la finalizarea procesului penal.
Contextul dosarului penal
Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, dată la care Curtea de Apel București a confirmat măsura, respingând contestația procurorilor împotriva controlului judiciar inițial. Fostul candidat la prezidențiale este cercetat alături de omul de afaceri Ionel Rusen pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Ancheta DIICOT vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro. Un om de afaceri susține că a fost prejudiciat în cadrul unor operațiuni prin care ar fi trebuit să obțină acces la o linie de credit.
Alt dosar penal
Prezentarea la instanță a avut loc la două zile după ce Călin Georgescu a fost audiat de procurori într-o altă cauză. Pe 21 octombrie, anchetatorii au efectuat percheziții într-un dosar privind presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentative de alterare a integrității datelor.
Potrivit informațiilor apărute în anchetă, suspiciunile din acest al doilea dosar vizează încercarea de identificare și compromitere a unor dispozitive tehnice utilizate de organele judiciare. Această cauză este distinctă de cea în care Georgescu este cercetat pentru presupusa fraudă financiară.