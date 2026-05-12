Ciclonul mediteraneean lovește România! Grindină, vijelii și rafale de 90 km/h au făcut ravagii în mai multe județe

România se confruntă cu efectele puternice ale unui ciclon mediteraneean care traversează țara, aducând fenomene meteo extreme în aproape toate regiunile. Meteorologii au emis Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, iar în unele zone rafalele de vânt au atins chiar și 90 km/h.

Vântul puternic a doborât copaci, a smuls acoperișuri și a provocat numeroase pagube materiale, în timp ce vremea rămâne instabilă și mult mai rece în următoarele zile.

Furtuni și grindină în vestul țării

Luni seara, furtunile au lovit puternic vestul României. În județul Arad, în 43 de localități, autoritățile au transmis mesaje RO-Alert prin care oamenii au fost avertizați să se adăpostească de urgență. În unele zone, grindina s-a acumulat pe sol în straturi groase, asemănătoare zăpezii.

Și în județul Gorj, căderile de gheață au provocat pagube în grădini, livezi și au avariat mai multe autoturisme. În Timișoara, un șofer a fost la un pas de tragedie după ce a frânat brusc, iar un copac s-a prăbușit peste partea din față a mașinii.

Fenomene extreme extinse în toată țara

Marți, furtunile s-au extins și au cuprins aproape întreg teritoriul țării. În localitatea Dumbrăveni, martorii au surprins pe cer formarea unui „fuior” din cauza curenților de aer extrem de puternici.

În județul Vrancea, ploile abundente au declanșat viituri pe versanți, iar apa a ajuns pe un drum din satul Târâtu, afectând circulația. În Focșani, vântul violent a smuls acoperișul unui bloc, provocând pagube semnificative.

În Sectorul 2, un copac a fost doborât peste două autoturisme, incident surprins de camerele de supraveghere. Într-una dintre mașini se afla chiar șoferul, care se pregătea să plece la drum.

Situația meteorologică

Ciclonul format în Marea Mediterană și ajuns în România prin vest urmează să părăsească teritoriul țării în cursul zilei de joi. Între timp, toate Inspectoratele pentru Situații de Urgență din zonele afectate rămân în stare de alertă, din cauza riscului de noi fenomene meteo severe.