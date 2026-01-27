Crimă șocantă în Iași: o femeie însărcinată, mamă a trei copii, ucisă de partener. Gestul făcut de bărbat după atac

Gestul făcut de bărbat după atac

Un nou caz grav de violență domestică a zguduit județul Iași. O femeie în vârstă de 35 de ani, mamă a trei copii și însărcinată în aproape patru luni, a fost ucisă de partenerul său.

Tragedia scoate din nou la lumină eșecul mecanismelor de protecție, în condițiile în care victima obținuse anterior două ordine de protecție împotriva agresorului, la care ulterior a renunțat.

Cei doi locuiau separat de o perioadă, însă, potrivit anchetatorilor, s-ar fi întâlnit în orașul Hârlău. La întoarcere, între ei a izbucnit o ceartă violentă, care a degenerat. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, și-ar fi lovit partenera până când aceasta nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Cuplul a luat-o pe scurtătură spre casă pe acest câmp. Aici, între cei doi a izbucnit o ceartă, iar individul s-a năpustit asupra ei cu violență. Femeia nu a avut nicio șansă.”

Ce a făcut agresorul după crimă

După atac, bărbatul a părăsit locul faptei și s-a dus la rudele sale, aflate la aproximativ 50 de kilometri distanță, în județul Botoșani. Ulterior, a sunat-o pe mama victimei, căreia i-a spus unde se află trupul femeii, apoi a apelat numărul de urgență 112. Mama victimei a declarat: „A zis să mă duc acolo, în vale, că o găsesc acolo.”

Poliția a intervenit rapid. „La scurt timp, bărbatul bănuit de săvârșirea faptei, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat de polițiști și condus la audieri”, a transmis Alina Mocanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași. Agresorul a fost reținut pentru omor.

Ordine de protecție revocate

Anchetatorii au stabilit că victima ceruse de două ori emiterea unui ordin de protecție, în iulie 2024 și din nou pe 7 august. Ultimul ordin a fost revocat după o lună, instanța reținând că femeia a fost de acord cu solicitarea agresorului de renunțare la măsura de protecție.

Cei doi aveau împreună o fetiță de câteva luni, iar femeia mai avea doi copii dintr-o relație anterioară. Necropsia a confirmat că victima era însărcinată în aproape patru luni.

Autoritățile locale au anunțat că minorii vor fi preluați în plasament familial. „Ne preocupăm ca acești copii să aibă tot ce le trebuie. Am discutat cu bunica lor pentru a fi preluați în plasament”, a declarat primarul comunei Scobinți, Gheorghe Hrițcu.

Context alarmant

Crima a avut loc la doar câteva ore după ce comisia juridică din Senat și comisia specială „România fără violență domestică” au avizat proiectul de lege privind combaterea femicidului. Actul normativ urmează să fie dezbătut și votat în plenul Senatului și prevede sancțiuni mai dure pentru violența de gen.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut aproape 60 de femei din România au fost ucise de parteneri sau foști parteneri.