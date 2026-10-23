Doi șoferi cercetați penal pentru conducere sub influența alcoolului în Harghita

Publicat 23 oct. 2026, 12:58 Sursă Ziar Harghita

Două persoane au fost cercetate penal în județul Harghita după ce au fost depistate conducând autoturisme sub influența alcoolului, pe data de 21 și 22 octombrie 2026.

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