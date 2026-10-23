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Doi șoferi cercetați penal pentru conducere sub influența alcoolului în Harghita

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat23 oct. 2026, 12:58
SursăZiar Harghita

Două persoane au fost cercetate penal în județul Harghita după ce au fost depistate conducând autoturisme sub influența alcoolului, pe data de 21 și 22 octombrie 2026.

Un prim caz a fost înregistrat pe 21 octombrie 2026, în jurul orei 17:14, pe drumul județean DJ 131, în comuna Mărtiniș. Polițiștii din cadrul Secției Rurale nr. 4 a Poliției Municipiului Odorheiu Secuiesc au oprit un autoturism condus de o femeie de 36 de ani.

Testarea cu aparatul de alcooltest a indicat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătoarea a fost transportată la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

Al doilea incident s-a petrecut după miezul nopții, pe 22 octombrie 2026, în jurul orei 00:30, în comuna Vârșag. Un bărbat de 24 de ani a fost depistat în timp ce conducea un autoturism. Valoarea alcoolemiei măsurate la acesta a fost de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În ambele situații, forțele de ordine au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

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