Elevii intră în vacanța de vară. Cum arată calendarul anului școlar 2026-2027

Publicat 19 iun. 2026, 07:58 Sursă realitatea.net

Elevii din România intră de vineri, după încheierea cursurilor, în vacanța de vară. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, anul școlar 2026-2027 va începe pe 7 septembrie și se va încheia pe 18 iunie 2027.

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