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Fostul prezentator Top Gear, Jeremy Clarkson, în remisie după tratamentul pentru cancer la prostată
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson, cunoscut pentru emisiunile „Top Gear” și „Clarkson’s Farm”, a anunțat că se află în remisie după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată.
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