Incendiu izbucnit la un cămin pentru vârstnici. Zeci de persoane s-au autoevacuat

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 18:30

Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la un cămin pentru persoane vârstnice din localitatea Singureni, județul Giurgiu, după ce un televizor ar fi luat foc în unul dintre saloane.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiu