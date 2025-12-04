Invazie impresionantă de meduze pe litoral: mii de Aurelia Aurita au apărut în decembrie, spre uimirea specialiștilor
Scene spectaculoase au fost surprinse zilele acestea pe litoral, unde mii de meduze au fost observate plutind în valurile neobișnuit de calde ale Mării Negre. Prezența lor în număr atât de mare la început de decembrie îi surprinde pe specialiști, care spun că fenomenul nu este caracteristic acestui sezon.
Explicația ține de temperaturile ridicate ale apei, mult peste valorile normale pentru această perioadă. Pescarii sunt însă nemulțumiți, deoarece prezența masivă a meduzelor le reduce capturile.
Mii de exemplare din specia Aurelia aurita formează adevărate roiuri sub apă, iar scafandrii abia reușesc să înainteze printre ele.
Directorul Institutului de Cercetări Marine Constanța, Florin Timofte, explică: „Este un fenomen care se va perpetua din ce în ce mai mult, având în vedere schimbările de climă din ultimele decenii.”
El subliniază că situația este neobișnuită, deoarece acum marea ar fi trebuit să fie agitată, cu valuri puternice și furtuni specifice iernii. Deși nu sunt periculoase pentru oameni, meduzele perturbă ecosistemul marin și afectează semnificativ activitatea pescarilor.
