Scris de Andreea Damian Publicat: 19 nov. 2026, 14:19

Județul Harghita intră în atenția turiștilor internaționali după ce a fost recomandat de BBC drept o destinație care merită descoperită de cei care vor să treacă dincolo de clișeele despre Transilvania.

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