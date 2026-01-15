Lovitură majoră asupra Harkovului. Rusia a distrus o instalație energetică-cheie din al doilea oraș al Ucrainei

Lovitură majoră asupra Harkovului

Forțele ruse au distrus o instalație energetică de mari dimensiuni în Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, a anunțat joi primarul localității, Ihor Terehov.

Potrivit Reuters, atacul face parte dintr-o campanie mai amplă a Rusiei care vizează infrastructura energetică a Ucrainei, în paralel cu continuarea ofensivei militare pe front. Presiunile asupra Kievului se intensifică în contextul demersurilor diplomatice susținute de Statele Unite pentru obținerea unui acord de pace.

Primarul Ihor Terehov a transmis pe Telegram că nu poate oferi, deocamdată, detalii despre tipul exact al instalației lovite, însă a precizat că echipajele de intervenție se află la fața locului și lucrează continuu pentru limitarea efectelor atacului.

Harkovul, aflat la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Rusia, este una dintre cele mai frecvent vizate ținte ale atacurilor cu drone, rachete și bombe planante de la începutul războiului, conflict care urmează să intre în al cincilea an în luna februarie.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, a declarat că autoritățile evaluează în continuare amploarea pagubelor produse în urma atacului de joi. Situația energetică rămâne critică, în condițiile în care întreruperile de curent, încălzire și apă s-au intensificat în marile orașe, pe fondul unui val de frig sever care afectează un sistem energetic deja fragilizat.

În capitala Kiev, primarul Vitali Klitschko a anunțat că aproximativ 300 de blocuri de locuințe sunt în continuare fără încălzire, după ce un atac din 9 ianuarie a provocat avarii majore la rețeaua energetică, lăsând fără căldură aproape jumătate dintre clădirile înalte ale orașului.

În paralel, Rusia și-a intensificat loviturile asupra porturilor din sudul Ucrainei. În regiunea Odesa, un atac cu rachete lansat joi a rănit o persoană și a avariat containere de transport maritim în orașul Chornomorsk, potrivit vicepremierului ucrainean Oleksi Kuleba.