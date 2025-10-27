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Social· 1 min citire
NEGOCIERI CRUCIALE PENTRU SALARIUL MINIM PE ECONOMIE
NEGOCIERI CRUCIALE PENTRU SALARIUL MINIM PE ECONOMIE
Cum vrea Bolojan să împace patronatele și sindicatele
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