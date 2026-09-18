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O tânără de 25 de ani ar fi fost agresată pe stradă în Sectorul 2. Suspectul a fost reținut

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 18:12

Un bărbat de 30 de ani, originar din Gambia și care lucrează ca livrator, a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi agresat sexual și apoi ar fi lovit o tânără de 25 de ani. Incidentul s-a produs pe 16 septembrie, în jurul orei 22:00, pe o stradă din Sectorul 2.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul se deplasa pe bicicletă și ar fi trecut pe lângă două tinere. Acesta ar fi atins-o pe una dintre ele într-o zonă intimă, iar femeia l-ar fi confruntat imediat.

În acel moment, suspectul ar fi lovit-o cu pumnul în zona feței, după care ar fi încercat să plece. Mai multe persoane aflate în apropiere ar fi intervenit în sprijinul tinerei.

Polițiștii l-au identificat

După sesizarea făcută la poliție, cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Sector 2. În urma verificărilor, anchetatorii au reușit să identifice și să depisteze suspectul, care a fost dus la audieri.

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul are permis de ședere în România și nu ar mai figura cu alte fapte penale comise pe teritoriul țării.

A fost reținut pentru 24 de ore

După administrarea probelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea anchetatorilor.

Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru agresiune sexuală, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ancheta este în desfășurare, iar suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea unei eventuale vinovății printr-o hotărâre definitivă.

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