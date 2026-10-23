Pensiile ar putea fi indexate în 2027. Ce se știe despre procentul de majorare
Pensii România
Pensiile ar putea fi indexate în 2027, după doi ani fără majorări. Află ce procente sunt vehiculate și câți bani ar putea primi pensionarii în plus.
Pensionarii din România ar putea beneficia de o nouă majorare a pensiilor începând cu 1 ianuarie 2027, după doi ani în care valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei. Cu toate acestea, procentul de indexare nu a fost stabilit oficial, iar suma pe care o vor primi beneficiarii va depinde de indicatorii economici și de bugetul de stat pentru anul viitor.
Discuțiile privind creșterea pensiilor au revenit în atenția publică în contextul pregătirii bugetului pentru 2027. Autoritățile au vorbit despre posibilitatea reluării indexării, însă pensionarii trebuie să țină cont de faptul că procentele vehiculate în spațiul public reprezintă, deocamdată, estimări și scenarii de calcul.
Când ar putea crește pensiile în România
Potrivit legislației privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de referință ar trebui actualizată anual, în luna ianuarie, conform unei formule care ia în calcul inflația și evoluția reală a câștigului salarial mediu brut.
În 2025 și 2026, valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei, în urma măsurilor fiscal-bugetare adoptate de autorități.
Pentru 2027, reluarea mecanismului de indexare este luată în calcul, dar procentul exact și data aplicării efective trebuie confirmate prin deciziile și actele normative relevante.
Siegfried Mureșan, premier desemnat, a declarat că obiectivul este reluarea indexării pensiilor în 2027. Acesta a precizat că nivelul majorării va fi stabilit în funcție de resursele disponibile și de situația bugetară.
Cu cât ar putea fi majorate pensiile în 2027
În spațiul public au fost prezentate mai multe scenarii privind posibila creștere a pensiilor, inclusiv variante de 5%, 7% sau 10%. Niciunul dintre aceste procente nu trebuie considerat o majorare confirmată oficial.
Pentru a înțelege ce ar însemna o eventuală indexare, pot fi folosite câteva exemple de calcul.
În cazul unei majorări ipotetice de 7%:
O pensie de 2.000 de lei ar crește cu 140 de lei, până la 2.140 de lei.
O pensie de 2.500 de lei ar crește cu 175 de lei, până la 2.675 de lei.
O pensie de 3.000 de lei ar crește cu 210 lei, până la 3.210 lei.
O pensie de 4.000 de lei ar crește cu 280 de lei, până la 4.280 de lei.
Aceste sume sunt orientative și ilustrează exclusiv efectul matematic al unei creșteri de 7%. Ele nu reprezintă cuantumuri aprobate pentru anul 2027.
Cum se calculează indexarea pensiilor
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește mecanismul general de actualizare a valorii punctului de referință.
Formula legală ia în calcul rata medie anuală a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, potrivit indicatorilor statistici relevanți.
Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de beneficiar cu valoarea punctului de referință.
Prin urmare, o eventuală creștere a acestui indicator poate duce la majorarea pensiilor, în condițiile aplicării regulilor legale în vigoare.
Totuși, procentul final nu poate fi calculat cu certitudine înainte de stabilirea indicatorilor necesari și de clarificarea cadrului fiscal-bugetar pentru 2027.
De ce au rămas pensiile la același nivel în 2025 și 2026
Valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei în ultimii doi ani, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea deficitului bugetar.
Această decizie a însemnat suspendarea, în practică, a majorării anuale care ar fi rezultat din mecanismul obișnuit de indexare.
În același timp, creșterea prețurilor a influențat puterea de cumpărare a pensionarilor. Efectul resimțit diferă însă în funcție de nivelul pensiei și de cheltuielile fiecărei gospodării.
Reluarea indexării în 2027 ar putea contribui la ajustarea veniturilor în raport cu evoluția prețurilor, dar impactul efectiv va depinde de procentul aprobat și de inflația înregistrată.
Când va fi anunțat procentul oficial de majorare
Nivelul exact al eventualei indexări urmează să fie clarificat în cadrul pregătirii bugetului de stat pentru 2027.
Autoritățile trebuie să analizeze veniturile bugetare, cheltuielile publice și indicatorii economici relevanți înainte de a stabili ce majorare poate fi susținută financiar.
Până la adoptarea unei decizii oficiale, procentele de 5%, 7% sau 10% rămân scenarii vehiculate în spațiul public.
Pensionarii trebuie să urmărească anunțurile Ministerului Muncii, ale Ministerului Finanțelor și eventualele modificări legislative pentru a afla dacă indexarea va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027 și care va fi valoarea acesteia.
Ce trebuie să știe pensionarii despre pensiile din 2027
După doi ani în care valoarea punctului de referință a rămas neschimbată, o eventuală indexare în 2027 ar putea aduce venituri suplimentare pensionarilor.
Deocamdată, însă, nu există un procent final confirmat. Sumele care ar putea fi încasate în plus depind de formula legală, de indicatorii economici și de deciziile privind bugetul pentru anul viitor.
Până la publicarea măsurilor oficiale, toate simulările trebuie privite ca exemple orientative, nu ca promisiuni privind viitoarele pensii.
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News