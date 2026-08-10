Social· 2 min citire

Pericol pe calea ferată: trei minori au blocat mecanismul unui macaz. Ce sancțiune au primit

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 15:46

Trei minori din Petroșani au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi intervenit asupra unui macaz și ar fi amplasat obiecte pe calea ferată. Gestul lor a creat un pericol pentru circulația feroviară, iar un tren de marfă a lovit obiectele respective.

Incidentul s-a produs pe 9 august, în stația CF Petroșani. Polițiștii de la Transporturi au fost sesizați după ce persoane necunoscute au pus o dală de beton pe mecanismul de rulare și au ridicat capacul de protecție al mecanismului de schimbare a unui macaz.

În urma acestor acțiuni, obiectele amplasate în zona macazului au fost lovite de un tren de marfă care aparținea unui operator feroviar.

Polițiștii au început verificările pentru identificarea celor responsabili. În urma investigațiilor, au fost găsiți trei minori suspectați că au provocat incidentul.

Cei trei au fost aduși la poliție împreună cu părinții, iar verificările au continuat în prezența reprezentanților lor legali. Pentru fapta comisă, minorii au primit o amendă contravențională în valoare totală de 200 de lei, în baza Legii 61/1991.

Problemele lor nu se opresc însă la sancțiunea contravențională. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal, fiind investigate fapte precum distrugerea sau semnalizarea falsă.

Incidentul readuce în atenție riscurile uriașe pe care le pot avea intervențiile neautorizate asupra infrastructurii feroviare. Un obiect lăsat pe calea ferată sau modificarea unui mecanism feroviar poate pune în pericol atât trenurile, cât și persoanele aflate la bord.

În acest caz, obiectele amplasate de minori au ajuns să fie lovite de un tren de marfă, iar ancheta polițiștilor continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

minoripolitie

Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe