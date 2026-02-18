Peste 100 de apeluri de urgență primite de Salvamont în ultimele 24 de ore; 117 persoane salvate
În urma celor 103 intervenții, 117 persoane au fost salvate
Salvamontiștii au primit, în ultimele 24 de ore, peste 100 de solicitări de intervenții de urgență prin Dispeceratul Național Salvamont, fiind salvate 117 persoane, informează conducerea instituției.
Potrivit sursei citate, cele mai multe apeluri au fost înregistrate în județele Prahova - 30 de apeluri, Brașov - 26 și Hunedoara - 16. De asemenea, au fost primite solicitări în Gorj, Harghita, Suceava, Caraș-Severin, Alba, Bacău, Vâlcea, Maramureș și Neamț.
În urma celor 103 intervenții, 117 persoane au fost salvate. Dintre acestea, 39 au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar celelalte au primit acordul să fie transportate cu autovehiculele aparținătorilor.
În aceeași perioadă au fost primite și 45 de apeluri prin care turiștii solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.
