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Planul Roșu activat la Brașov după o explozie urmată de un incendiu violent la o fabrică de produse din lemn

Planul Roșu activat la Brașov

Planul Roșu activat la Brașov

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 22 iul. 2026, 07:12

O explozie puternică, urmată de un incendiu cu degajări masive de fum, s-a produs la o fabrică de produse din lemn din municipiul Brașov. Flăcările au cuprins un transportor de rumeguș, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție și au mobilizat numeroase echipaje de pompieri, SMURD și ambulanțe. Intervenția este în desfășurare.

UPDATE 2

În urmă cu puțin timp, pe timpul intervenției, s-a produs o nouă explozie la o altă bandă transportoare din incinta operatorului economic.

Pentru gestionarea situației, dispozitivul de intervenție al ISU Brașov a fost suplimentat cu 2 autospeciale de stingere și autospeciala de transport roboți.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, se vor deplasa în sprijin și 2 autospeciale de stingere de la ISU Covasna.

De asemenea, a fost amplasat și un punct de comandă mobil.

UPDATE

În urma recunoașterii efectuate la locul evenimentului, nu au fost identificate victime.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar în aceste momente echipajele de intervenție acționează pentru localizarea acestuia.

Planul roșu de intervenție a fost dezactivat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Explozia s-a produs la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguș. Având în vedere natura evenimentului și pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului Brașov a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunea este în dinamică.

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