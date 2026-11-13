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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Psihologul Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Cine își reface viața mai repede după divorț?
Publicat13 nov. 2026, 12:48
Actualizat13 nov. 2026, 13:32
Cine trece mai ușor peste un divorț și cine reușește să își refacă viața mai repede: femeia sau bărbatul? Este întrebarea la care psihologul Ioan Ungureanu vine cu explicații interesante, într-o ediție în premieră a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, la Realitatea PLUS.
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