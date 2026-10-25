Scutiri de taxe pentru români. Categoriile vizate

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 16:44

Guvernul pregătește scutiri de taxe pentru câteva categorii de români care au fost taxate de regimul Bolojan! Este vorba despre mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pensionarii veterani. Contribuția de 10% la sănătate ar urma să fie eliminată, iar asta ar aduce bani în plus în fiecare lună. Spre exemplu, pentru o mamă cu o indemnizație în plată de 2.700 de lei creșterea va fi de 300 de lei.

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