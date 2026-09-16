Șeful Dacia trage un semnal de alarmă: România a pierdut două „meciuri” în industria auto. Producția și numărul angajaților ar putea scădea cu 25%

Industria auto din România pierde teren în fața altor țări, iar lipsa unor măsuri pentru creșterea competitivității poate avea consecințe directe asupra producției și locurilor de muncă.
Mihai Bordeanu, șeful Dacia în România și Europa de Sud-Est, avertizează că România a pierdut deja două oportunități importante în industria auto, iar dacă situația nu se schimbă, anul viitor sectorul ar putea pierde până la 25% din producție, angajați, cifra de afaceri și taxele colectate de stat.
Energia a devenit prea scumpă
Unul dintre principalele motive invocate de șeful Dacia este costul energiei. Bordeanu spune că prețul energiei în România s-a dublat față de perioada de acum câțiva ani, în timp ce producătorii auto nu pot transfera integral aceste costuri în prețul mașinilor.
„Nu putem să dublăm prețurile mașinilor, pentru că am ieși de pe piață”, a explicat managerul. Costurile cu energia afectează atât producătorii auto, cât și furnizorii de componente, ceea ce pune presiune suplimentară asupra întregului lanț industrial.
România a pierdut două proiecte
Mihai Bordeanu indică două decizii recente care arată dificultățile României în atragerea și păstrarea producției auto. Un nou model electric Dacia va fi produs în Europa, însă nu la Mioveni, ci în Slovenia. În același timp, modelul Dacia Striker urmează să fie fabricat în Turcia.
Șeful Dacia consideră că aceste două decizii reprezintă semnale clare privind competitivitatea României în raport cu alte țări.
200.000 de oameni depind de industria auto
Industria auto este una dintre componentele importante ale economiei românești. Potrivit lui Bordeanu, sectorul generează aproximativ o treime din exporturile României, reprezintă circa 14% din PIB și susține direct și indirect aproximativ 200.000 de locuri de muncă.
România ocupă, de asemenea, locul șase în Europa în ceea ce privește producția de automobile.
Tocmai de aceea, o reducere semnificativă a producției ar putea avea efecte și asupra furnizorilor, transportatorilor și altor companii care depind de industria auto.
Dacia poate produce și în alte țări
Un alt avertisment transmis de șeful Dacia este legat de posibilitatea ca producătorii să își mute o parte din activități acolo unde costurile și condițiile de producție sunt mai avantajoase.
Renault și Ford Otosan au capacitatea de a produce automobile și în alte țări, ceea ce înseamnă că România concurează permanent pentru alocarea unor noi modele și investiții.
„Nu am trecut deloc la acțiune. E timpul să trecem la acțiune”, a transmis Bordeanu, cerând măsuri pentru îmbunătățirea competitivității.
Producția Dacia scade
Avertismentul vine după ce fabrica de la Mioveni a început deja să piardă din volumele de producție. Șeful Dacia a anunțat anterior că producția din 2026 va scădea cu două cifre, iar aproximativ 1.700 de angajați au plecat deja din companie începând din 2025.
Sindicatul de la Dacia a avertizat, la rândul său, că anul 2026 marchează o perioadă de reducere a producției și că aproximativ 1.200 de angajați ar urma să fie disponibilizați.
Ce cere industria auto
Problemele indicate de reprezentanții industriei includ prețurile energiei, infrastructura, instabilitatea fiscală și lipsa unei strategii predictibile pentru investiții.
Pentru companii, deciziile privind localizarea producției sunt influențate de costuri, productivitatea angajaților, accesul la furnizori și condițiile oferite de fiecare țară.
Pentru România, miza este păstrarea producției existente și atragerea următoarelor generații de modele.
Avertisment pentru următorii ani
Mihai Bordeanu susține că industria auto nu poate aștepta la nesfârșit măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de producție.
În scenariul prezentat de șeful Dacia, lipsa unor intervenții poate duce la pierderi de până la 25% anul viitor, inclusiv în ceea ce privește numărul angajaților, cifra de afaceri și taxele plătite către stat. Este însă o estimare avertizată de reprezentantul industriei, nu o prognoză oficială.
Pentru uzinele din România, competiția pentru noi modele și investiții continuă, iar costurile de producție și predictibilitatea economică devin factori decisivi în aceste decizii.