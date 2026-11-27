Șomajul crește în România. Peste 271.000 de persoane nu au un loc de muncă. Cine sunt cei mai afectați
Șomaj România
Șomajul a crescut în România la 3,41% în octombrie 2026. Peste 271.000 de persoane sunt înregistrate fără loc de muncă, potrivit ANOFM.
Numărul persoanelor înregistrate oficial ca șomeri în România a crescut în octombrie 2026, ajungând la 271.763 de persoane, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Rata șomajului a urcat la 3,41%, cu 0,19 puncte procentuale peste nivelul din luna precedentă.
Datele indică o creștere a numărului persoanelor fără un loc de muncă, în special în rândul celor care nu beneficiază de indemnizație de șomaj. Situația este mai dificilă în mediul rural, unde se regăsește cea mai mare parte a șomerilor înregistrați.
Peste 271.000 de români figurează oficial în evidențele șomajului
La sfârșitul lunii octombrie 2026, România avea 271.763 de șomeri înregistrați în evidențele ANOFM. Comparativ cu luna septembrie, rata șomajului a crescut cu 0,19 puncte procentuale, ajungând la 3,41%.
Din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, 62.222 primeau indemnizație de șomaj, în timp ce 209.541 erau șomeri neindemnizați.
Creșterea a fost mai pronunțată în cazul persoanelor care nu beneficiază de ajutor de șomaj. Numărul acestora s-a majorat cu 14.627 față de luna precedentă. În cazul șomerilor indemnizați, creșterea a fost de 656 de persoane.
Aproape 200.000 de șomeri provin din mediul rural
Discrepanțele dintre mediul urban și cel rural rămân evidente în statisticile privind piața muncii.
Potrivit ANOFM, la sfârșitul lunii octombrie, 196.467 de șomeri proveneau din mediul rural, în timp ce în orașe erau înregistrați 75.296 de oameni fără loc de muncă.
Astfel, aproximativ 72% dintre șomerii aflați în evidențele agenției proveneau din mediul rural. Datele evidențiază dificultățile întâmpinate de persoanele din localitățile mici în găsirea unui loc de muncă și accesul inegal la oportunitățile de angajare.
Persoanele de peste 55 de ani, cele mai numeroase în statisticile șomajului
Structura șomajului în funcție de vârstă arată că persoanele de peste 55 de ani reprezintă categoria cu cele mai multe înregistrări.
La sfârșitul lunii octombrie, ANOFM avea în evidențe 67.973 de șomeri din această grupă de vârstă.
Pe următoarele poziții se aflau:
Persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani: 63.073 de șomeri;
Persoanele cu vârste între 50 și 55 de ani: 48.127 de șomeri;
Persoanele cu vârste între 30 și 39 de ani: 44.352 de șomeri;
Persoanele sub 25 de ani: 32.324 de șomeri;
Persoanele cu vârste între 25 și 29 de ani: 15.914 șomeri.
Datele arată că integrarea pe piața muncii rămâne dificilă atât pentru persoanele aflate în apropierea vârstei de pensionare, cât și pentru tinerii aflați la începutul carierei.
Peste 60% dintre șomerii înregistrați au cel mult studii gimnaziale
Nivelul de educație reprezintă un alt factor important evidențiat de statistica ANOFM.
Aproape o treime dintre persoanele înregistrate ca șomeri nu au studii sau au absolvit cel mult învățământul primar. Această categorie reprezintă 29,24% din total.
Alte 32,69% dintre persoanele fără loc de muncă au absolvit învățământul gimnazial.
La polul opus se află absolvenții de studii universitare, care reprezintă doar 5,29% din totalul șomerilor înregistrați.
Datele sugerează că persoanele cu un nivel redus de educație întâmpină dificultăți mai mari în găsirea unui loc de muncă, în condițiile în care cerințele angajatorilor și competențele solicitate pe piața muncii sunt în continuă schimbare.
Câți șomeri sunt femei și câți sunt bărbați
Statisticile pentru luna octombrie arată o distribuție relativ apropiată a șomajului în funcție de sex, cu o ușoară predominanță a bărbaților.
Din totalul de 271.763 de persoane înregistrate ca șomeri, 139.125 erau bărbați, iar 132.638 erau femei.
Evoluția indicatorilor privind șomajul rămâne un semnal important pentru piața muncii din România, în special în contextul diferențelor dintre mediul rural și urban, al dificultăților de integrare profesională a tinerilor și al problemelor întâmpinate de persoanele cu un nivel redus de educație.
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