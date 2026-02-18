Vremea rea blochează traficul aerian la București: zeci de curse anulate și aeronave redirecționate

Zeci de curse anulate și aeronave redirecționate

Traficul aerian din Capitală este serios afectat de ninsoarea abundentă și viscolul puternic, care au provocat anularea mai multor zboruri și întârzieri semnificative. Condițiile meteo dificile îngreunează atât decolările, cât și aterizările, iar operațiunile la sol se desfășoară cu dificultate.

Potrivit Compania Națională Aeroporturi București, activitatea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu are loc în condiții de ninsoare și rafale puternice de vânt, care transportă zăpada pe piste și platforme. Din acest motiv, mai multe curse interne și internaționale au fost anulate.

Printre zborurile afectate se numără curse operate spre Varșovia, Chișinău, Suceava și Istanbul, dar și legături cu orașe europene importante. De asemenea, cinci aeronave au fost nevoite să aterizeze pe alte aeroporturi, fiind redirecționate către Varna, Sofia, Cluj-Napoca, Craiova și Atena.

Reprezentanții CNAB precizează că întârzierile sunt cauzate și de procedurile de degivrare a aeronavelor, efectuate înainte de plecare, precum și de intervențiile continue pentru curățarea pistelor. În prezent, 58 de utilaje acționează permanent pentru deszăpezirea căilor de rulare, a platformelor și a pistelor.

În acest context, numeroși pasageri se confruntă cu anulări sau modificări de program, în special pe cursele interne către Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Suceava, dar și pe rutele externe spre Londra, Paris, Madrid, Amsterdam sau Istanbul.

Autoritățile recomandă călătorilor să se prezinte din timp la aeroport și să verifice în mod constant statusul zborurilor. Pasagerii sunt sfătuiți să contacteze companiile aeriene pentru informații actualizate și să consulte platformele oficiale ale aeroporturilor înainte de plecare.

Situația rămâne una dinamică, iar lista curselor afectate poate fi modificată în funcție de evoluția vremii și de deciziile operatorilor aerieni.