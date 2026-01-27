81 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial

La Templul Coral din capitală a avut loc luni o ceremonie dedicată Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, care este marcată marți, 27 ianuarie.

Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Silviu Vexler, a declarat că intrarea în vigoare luna trecută a legii privind combaterea extremismului este un pas major înainte nu doar pentru România, ci și pentru Europa.

Rezoluția 60/7 a Adunării Generale a Națiunilor Unite a desemnat data de 27 ianuarie ca zi internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. În 1945, în ziua de 27 ianuarie, forțele aliate au eliberat lagărul nazist de concentrare Auschwitz-Birkenau din Polonia.



Adunarea Generală a menționat, la 22 noiembrie 2004, în rezoluția A/RES/59/26 că, în anul 2005, urma să fie marcată cea de-a 60-a aniversare de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Două luni mai târziu, pe 24 ianuarie 2005, Adunarea Generală a ONU a organizat o sesiune specială privind împlinirea a 60 de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare naziste. Întâlnirea la nivel înalt a fost determinată de solicitările a aproximativ 30 de state membre și a fost prima de acest gen.

La nouă luni după sesiunea specială, la 1 noiembrie 2005, Adunarea Generală a adoptat prin consens rezoluția A/RES/60/7, care respinge orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric, fie în totalitate, fie în parte. Rezoluția laudă acele state care s-au implicat activ în păstrarea acelor locuri care au servit drept lagăre ale morții naziste, lagăre de concentrare, lagăre de muncă forțată și închisori în timpul Holocaustului.

De asemenea, rezoluția A/RES/60/7 hotărăște ca Organizația Națiunilor Unite să desemneze ziua de 27 ianuarie, momentul eliberării de către aliați a lagărului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau din Polonia, drept Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. Totodată, aceasta îndeamnă statele membre să dezvolte programe educaționale care vor arăta generațiilor viitoare lecțiile Holocaustului pentru a ajuta la prevenirea viitoarelor acte de genocid și, în acest context, felicită Grupul de lucru pentru Cooperare Internațională pentru Educația, Comemorarea și Cercetarea Holocaustului.

În 2007, rezoluția 61/255 a Adunării Generale a Națiunilor Unite, adoptată la 26 ianuarie, condamna fără nicio rezervă orice negare a Holocaustului și îndemna toate statele membre să respingă fără rezerve orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric, integral sau parțial, sau orice activitate în acest scop.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în 20 ianuarie 2022, rezoluția A/RES/76/250, care, între altele, îndeamnă statele membre și companiile de social media să ia măsuri active pentru a combate antisemitismul și negarea sau denaturarea Holocaustului prin intermediul informațiilor și tehnologiilor de comunicații și pentru a facilita raportarea unui astfel de conținut.

Cu prilejul Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului, sunt organizate, în fiecare an, o serie de manifestări și de activități la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York și la birourile ONU din întreaga lume.



În 2026 se marchează 81 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Ca atare, la acest moment a fost aleasă ca temă de ghidare: 'Comemorarea Holocaustului și educația pentru demnitate și drepturile omului'.

Tema aleasă pentru marcarea Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului 2024 a fost 'Recunoașterea curajului extraordinar al victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului'.



În 2023, tema a fost 'Acasă și apartenență'. În 2022 tema care a ghidat comemorarea și educația despre Holocaust a vizat 'Memorie, Demnitate și Justiție'. În 2021 tema privind comemorarea Holocaustului a fost 'Înfruntând consecințele: recuperarea și reconstituirea după Holocaust'. Aceasta a avut în vedere măsurile luate imediat după Holocaust pentru a începe procesul de recuperare și reconstituire a indivizilor, comunității și sistemelor de justiție.

În 2020, la împlinirea a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist Auschwitz și, totodată, de la înființarea Organizației Națiunilor Unite (ONU), tema aleasă a fost 'La 75 de ani de la Auschwitz - Educația Holocaustului și Comemorarea pentru Justiție Globală'.

