Alertă la Miercurea Ciuc înaintea debutului în Liga 2! Doi fotbaliști au coronavirus

26 aug. 2020, 11:45
Probleme pentru FK Csikszereda cu patru zile înainte de debutul în noul sezon al Ligii 2, ediția 2020/2021.

Clubul din Miercurea Ciuc are două cazuri povitive de COVID-19 în lot, astfel că amicalul revanșă de astăzi după-amiază cu prim-divizionara Sepsi OSK n-a mai avut loc. Cei doi jucători depistați cu SARS-CoV-2 în urma testării din această săptămână au fost izolați și mai mult ca sigur nu vor evolua în meciul de sâmbătă cu Fotbal Comuna Recea.

Cele mai bune două echipe de fotbal din Secuime, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și FK Csikszereda, ar fi trebuit să joace un meci de pregătire, marți după-amiază. Jocul a fost anulat, pentru că doi membri ai Ciucului au avut rezultate pozitive pentru ultimul coronavirus”, a anunțat szekelyhon.ro.

Clubul din Miercurea Ciuc a recunoscut cazurile de COVID-19 din lot distribuit pe pagina sa de Facebook articolul site-ului din Secuime. Și Sepsi OSK a anunțat anularea amicalului cu FK Csikszereda, însă nu a precizat motivul.

Ambii jucători sunt asimtomatici, iar președintele Zoltan Szondy a anunțat că clubul va urma procedurile și regulile pentru astfel de cazuri, urmând a îi retesta pe cei doi jucători depistați pozitiv astăzi.

