„Bălanul Înscrie”, cupa oraşului Bălan la futsal

În data de 16 februarie, la Sala de Sport Orășenească din Bălan, s-a desfășurat campionatul de futsal „Bălanul Înscrie”, a doua ediție, care a înglobat voia bună cu mișcarea, într-un cadru competițional prietenesc

.Au participat 10 echipe, 6 din Bălan, 3 din Miercurea Ciuc și una din Toplița.Câștigătorii acestei ediții au fost veteranii fotbalului bălănean, echipa „Old Boys”.

"Mă bucur nespus că încă există spirit pentru a crea evenimente care să ne bucure sufletul și trupul și că implicarea cetățenilor din Bălan nu s-a risipit cu totul. Pe această cale țin să le mulțumesc în mod special lui Silion Sebastian și Vițelariu Daniel, dar și celorlalte persoane implicate, pentru buna desfășurare a competiției și pentru efortul depus în construcția acesteia.

Nădăjduiesc la dezvoltarea acestei competiții, care să aducă pe viitor și mai multe echipe care să ne viziteze localitatea și să mențină vie partea activă care încă se regăsește în noi, cu un public din ce în ce mai numeros, prezent la aceste evenimente.",

a declarat Alexandru Ionuț Bădărău

,

Administrator Compartiment Cultură, Educație, Sport

.