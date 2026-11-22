Barcelona a învins Villarreal cu 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2. Catalanii au revenit spectaculos și își consolidează primul loc în La Liga.
FC Barcelona a obținut o victorie spectaculoasă în fața formației Villarreal, scor 3-2, după ce a fost condusă cu două goluri încă din primele minute ale partidei. Meciul, disputat duminică, 22 noiembrie, pe teren propriu, în etapa a 13-a din La Liga, a oferit o revenire impresionantă a echipei pregătite de Hansi Flick.
Villarreal a surprins Barcelona cu două goluri rapide
Oaspeții au început în forță partida și au deschis scorul în minutul 5, prin Tajon Buchanan, care a profitat de o eroare a formației catalane.
Doar două minute mai târziu, Villarreal și-a majorat avantajul. Tani Oluwaseyi a finalizat o acțiune rapidă de atac și a dus scorul la 2-0, provocând îngrijorare în tabăra Barcelonei.
Catalanii au încercat să revină în joc, însă au ratat o oportunitate importantă în minutul 23. Lamine Yamal a executat o lovitură de la 11 metri, dar mingea a lovit bara, iar scorul a rămas neschimbat până la pauză.
Barcelona a întors rezultatul în repriza secundă
După revenirea de la vestiare, Barcelona a schimbat ritmul jocului și a pus o presiune constantă asupra defensivei adverse.
În minutul 57, Gerard Martín a redus din diferență, după o lovitură de cap care a readus speranțele echipei gazdă.
Patru minute mai târziu, Fermín López a restabilit egalitatea, în minutul 61, finalizând o acțiune construită cu participarea lui Lamine Yamal.
Revenirea catalanilor a fost completă în minutul 64. Pau Navarro a deviat mingea în propria poartă, în urma unei centrări trimise de Lamine Yamal, iar Barcelona a trecut în avantaj, scor 3-2.
Villarreal a încercat să revină în joc, însă situația echipei oaspete s-a complicat și mai mult în prelungiri, când Pau Navarro a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.
Barcelona își consolidează poziția în fruntea clasamentului La Liga
Victoria cu Villarreal îi permite Barcelonei să își păstreze poziția de lider în campionatul Spaniei. Catalanii au ajuns la 36 de puncte, având un avans de trei puncte față de Real Madrid.
De cealaltă parte, Villarreal rămâne cu 15 puncte și ocupă locul al nouălea în clasament.
Succesul obținut după ce a fost condusă cu 0-2 confirmă capacitatea Barcelonei de a reveni în meciurile dificile și reprezintă un nou rezultat important în lupta pentru titlul din La Liga.