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David Popovici revine în competiție! Va concura în trei probe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 12:20

David Popovici revine în competiții după o perioadă dedicată antrenamentelor, urmând să participe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma, unde va concura în trei probe.

Înotătorul român se află în plină pregătire pentru Campionatele Europene de la Paris, programate în perioada 10–16 august, iar participarea la competiția din Italia face parte din programul său de pregătire.

Popovici a plecat miercuri dimineață, 24 iunie, spre Roma, acolo unde va lua startul în trei curse: 50 m liber (vineri, 26 iunie), 100 m liber (sâmbătă, 27 iunie) și 200 m liber (duminică, 28 iunie).

Pe lângă David Popovici, România va mai fi reprezentată la această competiție de Eric Andrieș (18 ani), Denis Popescu (22 de ani), Alexandru Constantinescu (20 de ani) și Robert Badea (18 ani).

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