Europa League: Juventus, Leverkusen și Benfica în fruntea fazei Ligii

Juventus, Bayer Leverkusen și Benfica ocupă primele trei locuri în clasamentul fazei Ligii a Europei după o nouă serie de meciuri. Partidele etapei următoare se dispută joi, 22 octombrie.
Juventus este liderul grupamentului cu 6 puncte și un golaveraj de 7-1, urmat de Bayer Leverkusen (6 puncte, 6-0) și Benfica (6 puncte, 6-1). Beșiktaș se află pe locul patru cu 6 puncte, în timp ce Bournemouth și Omonia Nicosia ocupă locurile cinci și șase, ambele cu 6 puncte.
În zona de mijloc a clasamentului, Ferencvaros (7), Lyon (8) și Sunderland (9) au cucerit câte 6 puncte. Sparta Praga și Club Brugge se află pe locurile 11 și 12 cu câte 4 puncte, urmate de Rennes și Dinamo Zagreb (13-14), care au obținut tot 4 puncte.
În partea inferioară a tabelului, echipele cu cele mai puține puncte sunt Hoffenheim, Marseille, Plzen, Armenia, Celtic, Celje și Poznan. Dinamo Zagreb se află pe locul 14, în timp ce Omonia Nicosia este pe poziția a șasea.
Programul meciurilor de joi, 22 octombrie
Partidele etapei următoare din faza Ligii se vor disputa joi, 22 octombrie. La ora 19:45, Armenia o primește pe Alkmaar, Ferencvaros joacă cu Torreense, Dinamo Zagreb este adversara lui Nijmegen, iar Juventus se întâlnește cu Rennes. De asemenea, Poznan va juca cu Sunderland, OFI cu Bayer Leverkusen, Club Brugge cu B. Sheeva, iar Sturm Graz cu Marseille.
La ora 22:00, Bournemouth primește vizita lui Milan, Beșiktaș joacă cu Crystal Palace, Celtic se întâlnește cu Celta Vigo, Plzen cu Levski Sofia, Bialystok cu Anderlecht, Lillestrøm cu Real Sociedad, Olympiacos cu Sparta Praga, Omonia Nicosia cu Benfica și Hoffenheim cu Lyon.