Fotbal: Benfica prinde play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor cu un gol marcat de portar, cu capul, în minutul 90+7

Inter Milano nu a prins top 8

Echipa portugheză Benfica Lisabona s-a calificat in extremis în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins Real Madrid acasă cu 4-2, golul calificării fiind marcat de portarul Anatoli Trubin, scrie Realitatea Sportivă.

Real Madrid a deschis scorul prin Kylian Mbappe (30), dar echipa antrenată de Jose Mourinho a egalat la scurt timp, prin Andreas Schjelderup (37), intrând la pauză în avantaj, grație penalty-ului transformat de Vangelis Pavlidis (45+5), Benfica și-a majorat avantajul după pauză, prin Schjelderup (54), dar Mbappe a realizat și el dubla (58).

Benfica a marcat ultimul gol prin portarul ucrainean Trubin, cu capul, la lovitura liberă executată de Fredrik Aursnes, după ce echipa lui Arbeloa rămăsese în nouă, Raul Asencio (90+3), Rodrygo (90+7) fiind eliminați.

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a învins-o pe Borussia Dortmund cu 2-0, în deplasare, dar nu a prins top 8, astfel că va evolua și ea în play-off. Meciul, arbitrat de românul Istvan Kovacs, a fost decis pe final, de golurile semnate de Federico Dimarco (81), din lovitură liberă, și Andy Diouf (90+4). Inter venea după trei înfrângeri consecutive în Champions League.

Vlad Dragomir, la primul gol în Liga Campionilor

FC Pafos a încheiat parcursul său de debutantă cu o victorie, 4-1 cu Slavia Praga, scorul fiind deschis de mijlocașul român Vlad Dragomir (17), cu un șut de la 30 de metri. Celelalte goluri ale ciprioților au fost reușite de Bruno (53), Anderson Silva (84) și Mislav Orsic (87). Pentru cehi, care au jucat ultima jumătate de oră în inferioriate, a marcat Stepan Chaloupek (44). Dragomir a fost integralist în acest meci.

Paris Saint-Germain, campioana en titre, a fost ținută în șah de Newcastle United, 1-1, și va juca din nou în play-off. Vitinha (8) a marcat golul parizienilor, dar „coțofenele” au egalat prin Joe Willock (45+2). Ousmane Dembele, deținătorul Balonului de Aur, a ratat un penalty în min. 4.

Manchester City a prins ultimul loc din optimi, după 2-0 cu Galatasaray, ambele goluri ale „cetățenilor” fiind marcate în prima jumătate de oră, de Erling Haaland (11) și Rayan Cherki (29).

FC Barcelona s-a calificat direct în optimi, după 4-1 cu FC Copenhaga. Danezii au condus la pauză, prin golul unui islandez de 17 ani, Viktor Dadason (4). După pauză, Robert Lewandowski (48), Lamine Yamal (60), Raphinha (69-p) și Marcus Rashford (85) au adus liniștea în tabăra catalanilor.

5 echipe din Premier League sunt calificate direct în optimi

Liverpool a realizat scorul ultimei etape, 6-0 cu Qarabag FK, golurile fiind marcate de Alexis Mac Allister (dublă), Florian Wirtz, Mohamed Salah, Hugo Ekitike și Federico Chiesa.

Arsenal a încheiat pe primul loc, cu maximum de puncte, după o victorie la limită, 3-2 cu Kairat Almatî, la Londra. Viktor Gyokeres, Kai Havertz și Gabriel Martinelli au punctat pentru „tunari”, iar Jorginho (7-p) și Ricardinho (90+4) au marcat golurile kazahilor.

Bayern Munchen s-a clasat pe locul secund, după victoria cu 2-1 de la Eindhoven, cu PSV. Jamal Musiala (58) și Harry Kane (84) au înscris pentru bavarezi, iar marocanul Ismael Saibari (78) a marcat golul campioanei Olandei. Atacantul român Dennis Man a fost schimbat la pauză la gazde.

Tottenham, echipa românului Radu Drăgușin (fără drept de joc în Champions League), s-a calificat și ea direct în optimi, după 2-0 cu Eintracht, la Frankfurt, golurile fiind înscrise de Randal Kolo Muani (47), fost jucător al echipei germane, și de Dominic Solanke (77).

