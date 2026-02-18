Fotbal. Real Madrid şi PSG s-au impus în deplasare în play-off-ul Champions League

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, și Real Madrid, au obținut victorii în deplasare

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, și Real Madrid au obținut victorii în deplasare, marți seara, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

PSG a dispus cu 3-2 de AS Monaco, în Principat, după ce a fost condusă cu 2-0.

Atacantul american Folarin Balogun a reușit o dublă (1, 18), dar campionii au revenit până la pauză. Mai întâi au ratat un penalty prin Vitinha (22), apoi Desiere Doue a redus din diferență (29), iar Achraf Hakimi a egalat (41). Doue (67) a marcat golul victoriei după ce monegascii au rămas în zece oameni imediat după pauză, rusul Aleksandr Golovin fiind eliminat (48).

Balogun a marcat cel mai rapid gol al echipei sale în cupele europene, după numai 55 de secunde, acesta fiind şi cel mai rapid gol primit de PSG în cupele europene, scrie Agerpres.

Benfica Lisabona - Real Madrid 0-1 (0-0)

Real Madrid s-a impus cu 1-0 la Lisabona în fața celor de la Benfica, luându-și revanșa după ce în urmă cu trei săptămâni pierdea cu 2-4 și rata calificarea directă în optimi, ultimul gol al „vulturilor” fiind înscris atunci de portarul Anatoli Trubin.

Un singur gol al meciului a fost înscris de Vinicius Junior (50), dar felul provocator în care a sărbătorit reușita a produs tensiune în tribune și pe teren. Jocul a fost întrerupt aproape zece minute după ce brazilianul a acuzat că a fost insultat rasial de argentinianul Gianluca Prestianni.

Real a avut ocazii de gol prin Kylian Mbappé și Arda Guler, dar portarul Trubin s-a remarcat.

Tensiune a existat și pe final atunci când antrenorul lusitanilor, José Mourinho, a protestat vehement pentru că Vinícius nu a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault. Celebrul tehnician portughez a văzut două avertismente în decurs de câteva secunde din partea arbitrului François Letexier și a fost trimis în tribună.

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2-0 (2-0)

În alt meci, început cu un sfert de oră întârziere din cauza unor probleme de trafic aglomerat, Borussia Dortmund a învins-o pe Atalanta Bergamo cu 2-0, prin golurile semnate de Serhou Guirassy (3) şi Maximilian Beier (42).

Galatasaray Istanbul - Juventus Torino 5-2 (1-2)

Galatasaray a făcut un pas mare spre optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Juventus Torino cu scorul de 5-2 (1-2), la Istanbul, în prima manşă a play-off-ului pentru această fază a competiţiei. Campioana Turciei a deschis scorul prin brazilianul Gabriel Sara (15), dar „Bătrâna Doamnă” a egalat imediat prin olandezul Teun Koopmeiners (16), care apoi a realizat dubla (32), aducând oaspeții în avantaj la pauză.

Un alt olandez, Noa Lang, adus de Galata de la Napoli, a fost artizanul victoriei gazdelor, cu o dublă (49, 75). Pentru Galata au mai marcat fundașul columbian Davinson Sanchez (60) și fundașul francez Sascha Boey (86), la doar trei minute de la intrarea sa pe gazon.

Juve a jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, fundașul columbian Juan Cabal, intrat la pauză, fiind eliminat (67).

Partidele din manșa secundă vor avea loc pe 25 februarie.

Programul meciurilor de miercuri

19:45 | Qarabag FK - Newcastle United

22:00 | Bodo/Glimt - Inter Milano

22:00 | FC Bruges - Atletico Madrid

22:00 | Olympiakos Pireu - Bayer Leverkusen

Foto: Reuters | Pedro Nunes