Fotbal / Ultimele meciuri din grupa principală a Ligii Campionilor

Liga Campionilor ajunge, miercuri, la ultimul act al grupei principale, o etapă ecisivă pentru configurația finală a clasamentului. Toate cele 18 partide sunt programate de la ora 22.00, iar miza este uriașă pentru majoritatea echipelor implicate.

Arsenal Londra și Bayern München sunt singurele formații care au deja garantată prezența între primele opt poziții, indiferent de rezultatele din această seară. În spatele lor, Real Madrid, Liverpool și Tottenham pornesc cu un avantaj important: o victorie le-ar asigura calificarea directă în optimile de finală, cele trei ocupând locurile 3, 4 și 5 înaintea rundei decisive.

Situația devine imprevizibilă în zona imediat următoare a clasamentului.

Opt echipe – PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atletico Madrid și Atalanta – se află la egalitate perfectă, fiecare cu câte 13 puncte. Inter, Juventus – câte 12 puncte și Borussia Dortmund – cu 11 puncte, păstrează inclusiv șanse teoretice de a urca în primele opt, în timp ce Galatasaray și Qarabağ mai pot spera doar la scenarii favorabile pentru a prinde un loc direct în optimi.

Unul dintre cele mai importante meciuri ale serii, Borussia Dortmund – Inter Milano, va fi arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal și Kairat Almaty sunt singurele formații eliminate matematic. În rest, 30 de echipe din cele 36 mai au încă un obiectiv clar în această etapă. Lupta pentru play-off este la fel de intensă.

17 echipe vizează cele nouă locuri rămase disponibile, iar Borussia Dortmund, Galatasaray, Qarabağ, Marseille, Bayer Leverkusen și AS Monaco au nevoie doar de un egal pentru a-și securiza calificarea în faza următoare.

Conform formatului competiției, primele opt clasate merg direct în optimile Ligii Campionilor, în timp ce echipele de pe pozițiile 9–24 vor disputa play-off-ul pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Meciurile serii din Liga Campionilor:

Ajax - Olympiacos

Arsenal - Kairat Almati

AS Monaco - Juventus

Athletic Club - Sporting Lisabona

Atletico de Madrid - Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen - Villarreal

Borussia Dortmund - Inter Milano - meci arbitrat de Istvan Kovacs

Club Brugge - Marseille

Eintracht Frankfurt - Tottenham

FC Barcelona - FC Copenhaga

Liverpool - Qarabag

Manchester City- Galatasaray

Pafos- Slavia Praga

Paris Saint-Germain - Newcastle United

PSV Eindhoven - Bayern Munchen

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Napoli - Chelsea