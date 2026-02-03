Mircea Lucescu, în stare critică: medicii interzic transportul în străinătate! Situație alarmantă pentru selecționer

Situație alarmantă pentru selecționer

Alertă la nivel național! Mircea Lucescu se află într-o stare delicată de sănătate și este internat în prezent la Spitalul Universitar din București, unde se află sub supravegherea atentă a medicilor.

Starea selecționerului României s-a agravat în ultimele zile, iar specialiștii care îl tratează au decis să nu permită transportul acestuia în afara țării. Potrivit surselor medicale, o deplasare în acest moment ar putea reprezenta un risc major pentru recuperarea sa.

Problemele de sănătate ale lui „Il Luce” au început la finalul anului trecut, când acesta a acuzat afecțiuni cardiace și a fost internat pentru investigații amănunțite.

În perioada sărbătorilor, situația s-a complicat, iar la începutul anului 2026 a ajuns din nou pe patul de spital, de această dată din cauza unei gripe severe, însoțite de febră ridicată, rezistentă la tratament.

Din cauza stării precare, antrenorul nu a putut călători în Antalya pentru a urmări pregătirea jucătorilor români, așa cum obișnuia în fiecare iarnă. Deși, pentru o perioadă scurtă, părea că se simte mai bine și a fost externat, problemele medicale au persistat.

În cele din urmă, familia a decis reinternarea sa, pentru ca Mircea Lucescu să beneficieze de îngrijire permanentă și monitorizare strictă, în speranța unei stabilizări rapide a stării sale.