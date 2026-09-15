Peluza Nord, reacție dură după scuzele lui Marius Șumudică: „Nu este și nu va fi o variantă pentru banca FCSB”

Marius Șumudică a încercat să facă pace cu suporterii FCSB după anii de conflict cu galeria roș-albastră, însă gestul său nu a schimbat poziția Peluzei Nord.
Antrenorul lui CFR Cluj și-a cerut public scuze pentru jignirile adresate în trecut fanilor, în contextul în care Gigi Becali și-a exprimat dorința de a-l aduce pe banca FCSB. Galeria a transmis însă că Șumudică nu este acceptat și că nu există loc pentru negocieri pe acest subiect.
Șumudică și-a cerut scuze
Marius Șumudică a făcut un pas către suporterii FCSB după mai multe momente tensionate din trecut. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a spus că regretă jignirile adresate fanilor și că nu mai este persoana de acum câțiva ani.
Gestul său a venit după ce Gigi Becali a recunoscut că și-ar dori ca Șumudică să preia echipa și i-a transmis tehnicianului că trebuie să discute cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.
Galeria nu acceptă împăcarea
Răspunsul Peluzei Nord a fost însă fără echivoc. Galeria susține că scuzele lui Șumudică nu schimbă poziția pe care a adoptat-o și că nu dorește niciun proces de negociere privind instalarea sa pe banca FCSB.
Într-un comunicat, suporterii au precizat că nu așteaptă scuze din partea antrenorului și nu sunt interesați de noi declarații sau împăcări publice.
„Nu este o negociere”
Peluza Nord consideră că subiectul Șumudică la FCSB trebuie închis. Galeria a transmis că Marius Șumudică „nu este și nu va fi” o variantă acceptabilă pentru banca echipei, iar această poziție nu este una supusă negocierii.
Mesajul vine la doar o zi după ce antrenorul și-a prezentat scuzele public și încearcă să pună capăt conflictului cu suporterii.
Becali îl vrea pe banca FCSB
Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că îl apreciază pe Marius Șumudică și că l-ar dori antrenor la FCSB. Finanțatorul echipei a precizat însă că, în această situație, va ține cont de poziția galeriei.
Becali a spus că Gheorghe Mustață este persoana cu care Șumudică trebuie să discute pentru a încerca să obțină acceptul suporterilor. La meciul FCSB - Petrolul, galeria și-a manifestat deja opoziția față de tehnician, scandând împotriva lui înaintea partidei.
Poziția galeriei rămâne neschimbată
Deși Șumudică a încercat să reducă tensiunile și să își schimbe imaginea în fața fanilor roș-albaștri, comunicatul Peluzei Nord arată că ruptura este în continuare profundă.
Pentru moment, varianta Marius Șumudică la FCSB pare blocată de opoziția galeriei, chiar dacă Gigi Becali continuă să îl considere o soluție pentru banca tehnică.