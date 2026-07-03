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Sport· 1 min citire
Sorin Cârțu, optimist după transferurile Universității Craiova
Sorin Cârțu
Sorin Cârțu a analizat ultimele mutări făcute de Universitatea Craiova și s-a declarat mulțumit de felul în care arată lotul înaintea noului sezon.
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