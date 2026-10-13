Tenis / Sorana Cîrstea, eliminată surprinzător în primul tur la WTA Wuhan

Sorana Cîrstea a fost eliminată de Hanyu Guo în primul tur la WTA Wuhan, după un meci dramatic încheiat cu scorul de 6-1, 6-7 (6), 5-7.
Sorana Cîrstea a fost eliminată surprinzător în primul tur al turneului de tenis WTA 1000 de la Wuhan, după ce a pierdut în fața jucătoarei chineze Hanyu Guo, ocupanta locului 240 în clasamentul mondial. Deși a câștigat categoric primul set și a avut un avantaj important în actul secund, românca a cedat în trei seturi.
Sorana Cîrstea – Hanyu Guo 6-1, 6-7 (6), 5-7 a fost scorul final al partidei disputate marți, 13 octombrie, la turneul WTA de la Wuhan, din China.
Sorana Cîrstea a ratat calificarea în turul al doilea la Wuhan
Aflată printre favoritele competiției, Sorana Cîrstea a început excelent confruntarea cu Hanyu Guo și a câștigat primul set cu 6-1. Jucătoarea din România părea să controleze partida și în setul secund, în care a avut un avantaj de 4-0.
Chinezoaica a revenit însă în joc, a recuperat diferența și a trimis setul în tie-break. Guo s-a impus cu 8-6 în această secvență, ducând meciul în setul decisiv.
În ultima parte a confruntării, Sorana Cîrstea a fost aproape de victorie, conducând cu 5-3. Hanyu Guo a reușit însă o nouă revenire și a câștigat setul cu 7-5, obținând calificarea în turul al doilea al turneului de la Wuhan.
Înfrângere neașteptată pentru Sorana Cîrstea la turneul WTA 1000
Rezultatul reprezintă o surpriză în competiția din China, având în vedere diferența dintre cele două jucătoare în clasamentul mondial. Sorana Cîrstea, clasată pe locul 16 WTA și desemnată cap de serie numărul 12, a fost învinsă de Hanyu Guo, jucătoare aflată pe poziția 240 în ierarhia mondială.
Pentru sportiva română, înfrângerea înseamnă eliminarea încă din runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Wuhan, unde obiectivul era calificarea în turul secund.
Competiția din China reunește unele dintre cele mai importante jucătoare ale circuitului feminin și se desfășoară în perioada 12-18 octombrie 2026.
Ce urmează după eliminarea de la Wuhan?
Odată cu înfrângerea în fața lui Hanyu Guo, parcursul Soranei Cîrstea la ediția din acest an a turneului de la Wuhan s-a încheiat. Românca va încerca să obțină rezultate mai bune la următoarele competiții din calendarul WTA.
Eliminarea prematură de la Wuhan reprezintă un rezultat dezamăgitor pentru jucătoarea din România, mai ales după un meci în care a avut mai multe oportunități de a închide partida în favoarea sa.