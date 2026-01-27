Un fotbalist de la FCSB care a stat mai mult pe bancă va intra titular în meciul cu Fenerbahce
Pe numele lui a fost o ofertă din Grecia
Patronul FCSB s-a râzgândit în privinţa lui Dennis Politic şi a hotărât să-i ofere mai multe meciuri ca titular. De asemenea, Gigi Becali a afirmat şi că a refuzat o ofertă venită din Grecia, mai exact de la Panetolikos, pentru un împrumut al fostului dinamovist.
„Uite acum o să joace Politic. Cu Fenerbahce, da. A fost o ofertă din Grecia, împrumut. De ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc şi în Cupe şi în campionat? Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să înţeleagă cu Politic.
Nu, mă, a fost reală oferta, se roagă de mine ăia, dar am zis pentru ce? Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, mă, să stea jucătorul la mine”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.
