Universitatea Craiova, victorie cu emoții la Miercurea Ciuc

Universitatea Craiova a învins FK Csikszereda cu 1-0, în etapa a 11-a din Superliga. Simon Elisor a marcat golul decisiv în minutul 76.
Universitatea Craiova a câștigat la limită partida disputată în deplasare cu FK Csikszereda, scor 1-0, duminică, 11 octombrie, în etapa a 11-a din Superliga României. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Simon Elisor, în repriza secundă.
Formația olteană a dominat o bună parte a jocului și și-a creat mai multe ocazii de gol, însă a reușit să deschidă scorul abia în minutul 76. Introducerea lui Elisor s-a dovedit decisivă pentru echipa antrenată de Filipe Coelho.
Universitatea Craiova a ratat mai multe ocazii în prima repriză
Oltenii au început în ofensivă și au amenințat poarta gazdelor încă din primele minute. Al-Hamlawi a avut oportunități de a înscrie în minutele 4 și 7, iar Tudor Băluță a trimis cu capul pe lângă poartă în minutul 15.
Universitatea Craiova a continuat să pună presiune, iar Romanchuk a avut și el o ocazie în minutul 30. Cea mai importantă intervenție a portarului Eduard Pap din prima repriză a venit în minutul 37, când acesta a respins o lovitură de cap trimisă de Al-Hamlawi.
Deși echipa oaspete a avut inițiativa, cele două formații au intrat la cabine cu scorul de 0-0.
Simon Elisor a înscris golul decisiv în minutul 76
Deznodământul partidei s-a conturat în repriza secundă. Simon Elisor, introdus pe parcursul jocului, a marcat în minutul 76, după o centrare trimisă de Nicușor Bancu.
Atacantul a punctat astfel într-un moment important al întâlnirii și a înclinat balanța în favoarea Universității Craiova.
După primirea golului, FK Csikszereda a încercat să revină în joc și a forțat egalarea în ultimele minute. Gazdele nu au reușit însă să schimbe rezultatul, iar echipa din Bănie a plecat de la Miercurea Ciuc cu toate cele trei puncte.
Universitatea Craiova urcă pe locul al doilea în Superliga
Victoria cu FK Csikszereda a dus Universitatea Craiova la 23 de puncte după 11 etape, formația olteană ocupând locul al doilea în clasamentul sezonului regulat.
De cealaltă parte, FK Csikszereda a rămas pe ultima poziție, cu un singur punct acumulat în primele 11 runde.
Pentru Universitatea Craiova, succesul din deplasare reprezintă un rezultat important în lupta pentru menținerea în partea superioară a clasamentului și pentru calificarea în play-off.
Rezultat final: FK Csikszereda – Universitatea Craiova 0-1 (0-0)