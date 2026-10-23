Vincent Kompany, transportat de urgență la spital după ce s-a prăbușit la baza lui Bayern Munchen

Vincent Kompany a fost transportat la spital după ce i s-a făcut rău la baza lui Bayern Munchen. Un elicopter de intervenție a ajuns la complexul sportiv.
Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău la baza de pregătire a echipei germane, vineri, 23 octombrie 2026. Potrivit informațiilor publicate de presa germană, tehnicianul belgian s-ar fi prăbușit după antrenament, iar la baza clubului a ajuns și un elicopter de intervenție.
Incidentul a stârnit îngrijorare în jurul campioanei Germaniei, mai ales că antrenorul se confruntase în ultimele zile cu probleme de sănătate. Potrivit relatărilor din presa internațională, Kompany a fost transportat la spital cu ambulanța. Deocamdată, cauza exactă a incidentului și gravitatea stării sale nu au fost clarificate printr-un comunicat oficial al clubului.
Vincent Kompany, dus la spital după un incident la baza lui Bayern
Potrivit publicației germane Bild, incidentul s-a produs la baza de pregătire a lui Bayern Munchen, pe strada Säbener, după o ședință de antrenament a echipei.
Relatările din presa germană arată că tehnicianul ar fi căzut, fiind necesară intervenția personalului medical. Un elicopter de intervenție a ajuns la complexul sportiv, însă antrenorul a fost transportat la spital cu ambulanța.
În acest moment, nu există informații oficiale complete despre motivul exact al prăbușirii sau despre evoluția stării sale de sănătate. Nici eventualele consecințe asupra activității sale la echipă nu au fost stabilite cu certitudine.
Antrenorul lui Bayern Munchen se confruntase cu probleme de sănătate
Incidentul vine după câteva zile dificile pentru Vincent Kompany, care ar fi suferit recent de o infecție virală severă.
Problemele de sănătate i-au afectat activitatea, iar tehnicianul belgian a lipsit de la unele antrenamente și de la conferința de presă premergătoare partidei cu Arsenal din Liga Campionilor.
În locul său, secundul Aaron Danks a discutat cu jurnaliștii și a explicat că antrenorul avea nevoie de odihnă. Stafful medical îi recomandase să își acorde timpul necesar recuperării.
Kompany a revenit ulterior pe banca tehnică la partida cu Arsenal, încheiată la egalitate, scor 2-2. După meci, acesta a recunoscut că nu a acordat suficientă atenție semnalelor transmise de propriul organism și că ar fi trebuit să se odihnească mai mult.
Până la publicarea informațiilor despre incidentul de vineri, nu fusese confirmată oficial o legătură directă între infecția virală și episodul care a necesitat transportul la spital.
Bayern Munchen se pregătește pentru următorul meci din Bundesliga
Bayern Munchen urmează să joace duminică, 25 octombrie, împotriva formației SC Freiburg, în campionatul Germaniei.
Incidentul în care a fost implicat Vincent Kompany ridică semne de întrebare cu privire la disponibilitatea antrenorului pentru această partidă. La momentul apariției informațiilor, clubul nu oferise o confirmare oficială privind participarea sa la meci.
Bayern vine după remiza cu Arsenal din Liga Campionilor, scor 2-2, și continuă pregătirile pentru confruntarea din Bundesliga.
Prioritatea imediată rămâne clarificarea stării de sănătate a tehnicianului. Noi informații despre situația lui Vincent Kompany sunt așteptate din partea clubului și a surselor oficiale.