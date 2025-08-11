Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, în următoarele zile, vor fi efectuate lucrări de modernizare, înlocuire și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei. Cele mai multe blocuri afectate se află în Sectorul 2, iar opririle vor dura între una și patru zile, în funcție de complexitatea intervențiilor.

În perioada 11-31 august 2025, odată cu revizia anuală efectuată de ELCEN la CTE București Sud, consumatorii vor fi alimentați cu apă caldă de la CTE Progresul. Termoenergetica avertizează că distanța mai mare dintre sursă și punctele de consum poate duce la întârzieri în furnizare.

În Sectoarele 1 și 2, lucrările vizează conducte vechi de până la 56 de ani, pe artere precum Splaiul Independenței, Calea Plevnei, Pantelimon, Calea Moșilor, Șoseaua Fundeni, Mașina de Pâine și Ștefan cel Mare. Vor fi afectate sute de blocuri, spitale și puncte termice, opririle durând până pe 14 august.

În Sectorul 3, intervențiile vor avea loc pe Calea Călărașilor, Delea Nouă, Strada Alexandru Moruzzi, Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu. În total, peste 50 de blocuri și mai multe obiective industriale vor rămâne fără apă caldă până cel târziu pe 14 august.

În Sectoarele 4 și 5, lucrările se desfășoară pe Strada Sg. Nițu Vasile și în zona Șoselei Sălaj. Aproape 115 blocuri vor fi afectate, iar opririle sunt programate să dureze până la 14 august, respectiv până la 12 august, în funcție de zonă.

Reprezentanții Termoenergetica precizează că termenele de reluare a furnizării sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și pot suferi modificări. Starea avansată de uzură a conductelor poate prelungi intervențiile.

Clienții pot afla informații actualizate prin numerele de telefon 031.9442 și 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert, care oferă detalii în timp real despre situația lucrărilor.

