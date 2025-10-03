Traficul aerian pe cele două aeroporturi din București se desfășoară în condiții normale, fără perturbări, în contextul avertizării meteorologice de Cod portocaliu, a anunţat, vineri, 3 octombrie, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa se desfăşoară în condiţii normale, fără perturbări, în contextul avertizării meteorologice de Cod portocaliu, emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru intervalul 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 23:00, valabilă pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, arată CNAB, potrivit Agerpres.

CNAB a anunțat că a luat toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a tuturor operaţiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

Zone din 19 judeţe şi Municipiul Bucureşti se află sub avertizare Cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ şi de vânt puternic, până vineri seara, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.