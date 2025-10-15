O femeie de 34 de ani din Marea Britanie și bebelușul ei au murit în condiții dramatice, după ce mama a decis să nască acasă, în ciuda avertismentelor medicilor care o informaseră că sarcina era cu risc crescut și necesita supraveghere strictă în spital.

Potrivit Manchester Evening News, femeia a adus pe lume o fetiță fără semne vitale, care a murit la câteva ore după naștere. Mama a fost transportată ulterior la spital, unde a decedat la patru zile distanță, în ciuda eforturilor medicilor.

Aceasta trecuse anterior printr-o primă naștere dificilă, marcată de o hemoragie severă, și de teama de a nu retrăi trauma, a refuzat să nască într-o unitate medicală. A optat pentru o naștere la domiciliu, asistată de o moașă, cu un plan care excludea orice intervenție standard.

Moașa Andrea Walmsley a descris planul de naștere drept „cel mai intens” pe care îl văzuse vreodată, mărturisind că situația părea de la început complicată. În jurul orei 6:45 dimineața, soțul femeii a sunat disperat la ambulanță, după ce fetița s-a născut fără viață.

Investigațiile arată că mama refuzase inclusiv injecția cu Syntometrine, medicament care previne hemoragia postnatală. Reprezentanții spitalului au confirmat ulterior că nașterea la domiciliu nu fusese recomandată și că pacienta fusese avertizată asupra riscurilor majore.

Ancheta medico-legală urmează să stabilească exact cauza decesului, dar primele concluzii scot în evidență neconcordanțele dintre planul pacientei și procedurile medicale sigure. Soțul femeii a explicat că decizia a fost luată din teamă, după experiența traumatizantă trăită la prima naștere.