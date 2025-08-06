Scene de groază într-un bloc din Iași, unde un bărbat de 69 de ani a fost atacat cu un obiect ascuțit chiar în holul imobilului. Agresoarea este o vecină cunoscută cu afecțiuni psihice, care a avut și în trecut episoade violente. Medicii spun că victima este în afara pericolului.

Incidentul a avut loc miercuri, în miezul zilei, când cei doi s-au întâlnit întâmplător pe casa scării. Femeia, în vârstă de 60 de ani, a scos dintr-o dată un obiect ascuțit și a sărit la bărbat, lovindu-l de mai multe ori. Din fericire, victima a reușit să se apere și, imediat după ce a scăpat, a sunat la 112.

Un echipaj medical l-a transportat de urgență la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Potrivit medicului Diana Cimpoeșu, bărbatul era conștient și stabil: „Prezintă trei plăgi înțepate la nivelul regiunii cervicale și torace superior”.

Vecinii spun că femeia nu este la primul act de agresiune. În urmă cu câteva luni, a atacat o altă locatară cu o bucată de foarfecă. „M-a amenințat, a sărit la mine. Am avut ordin de protecție pentru o lună. A fost internată, dar s-a întors acasă și nimeni nu face nimic”, a povestit una dintre victime.

După atac, polițiștii au încercat să discute cu agresoarea, dar pentru că nu le-a deschis ușa, trupele speciale au intervenit în forță. Femeia a fost imobilizată și dusă la spitalul de psihiatrie, unde va fi supusă unei expertize medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe și continuă cercetările în acest caz.

Sursa: Newsinn