Festivalul UNTOLD își va redeschide porțile în perioada 8-11 august pentru a scrie un nou capitol de neuitat. Organizatorii au anunțat programul pe zile, dezvăluind o listă impresionantă de artiști și DJ care vor electriza publicul la Cluj-Arena.

Prima zi: Irina Rimes și Vama deschid show-ul pentru Lenny Kravitz

Pe scena principală (Mainstage), festivalul va debuta în forță cu Irina Rimes, urmată de trupa Vama, care va pregăti terenul pentru un concert extraordinar susținut de Lenny Kravitz. De asemenea, vor mai urca pe scenă Sam Smith, Burna Boy, Louis Tomlinson și Tom Grennan, garantând o seară memorabilă.

Scena Galaxy: Techno la superlativ

Fanii muzicii techno se vor bucura de seturile celor mai mari DJ din cultura underground pe scena Galaxy. Printre aceștia se numără Black Coffee, Carl Cox (Hybrid Live Set), FISHER și Solomun. De asemenea, vor performa Stephan Bodzin, Sara Bluma, Nusha și mulți alții, inclusiv un show special al brazilianului Alok.

Scena Alchemy: Hip hop, drum’n’bass și dubstep

Scena Alchemy va fi locul ideal pentru amatorii de hip hop, drum’n’bass și dubstep, cu artiști precum Aerozen, Andy C, Deliric X Silent Strike With Muse Orchestra, Dub Fx feat. Woodnote, Grasu XXL, Guess Who, Ian și Killa Fonic. Vor fi prezenți și mulți alți artiști, asigurând un spectacol divers și dinamic.

Scena Fortune: Trance în prim-plan

Fanii stilului trance vor fi încântați de line-up-ul scenei Fortune, unde vor performa Ahmed Helmy, Airwave, Alex M.O.R.P.H., Ben Gold, Cold Blue și mulți alții. Experiența trance va fi una uplifting, perfectă pentru toți cei care doresc să se bucure de acest gen muzical în cadrul UNTOLD.

Scena Daydreaming: Deep, tech și chill house

Pentru cei care preferă deep house, tech house și chill house, scena Daydreaming va oferi show-uri magice susținute de artiști ca Arapu b2b Priku, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Guy Gerber și Henrik Schwarz Live. Atmosfera va fi completată de seturi ale unor DJ renumiți, creând o experiență de vis.

Scena Time: O călătorie imersivă

Scena Time va oferi o experiență imersivă, unde timpul și spațiul dispar, lăsând loc doar pentru muzică și magie. Printre artiștii care vor performa se numără Adrian Eftimie & Dj Optick, Andreea Esca & Otrava, Laura Giurcanu b2b 4awl și mulți alții.

Scena Retro: Nostalgie și bucurie

Scena Retro Fantesia va aduce un val de nostalgie cu performanțele lui Bobonete, Fly Project și Shurubel. Fanii se vor bucura de hituri vechi și amintiri frumoase, într-o atmosferă de petrecere inedită.

Scena Tramvai: Inovație și energie

Scena Tramvai, una dintre cele mai vibrante locații ale festivalului, va oferi o platformă pentru artiști locali și internaționali. Cu o atmosferă intimă și plină de energie, scena Tramvai va găzdui artiști precum AWL, DJ Junior, Mircea Ivan și mulți alții.

Festivalul UNTOLD are loc între 8 și 11 august în Cluj-Napoca. Pentru informații complete despre lineup-ul celei de-a 9-a ediții și pentru achiziționarea biletelor, vizitați untold.com.

Sursa: Tabu.RO