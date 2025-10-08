Fenomenele hidrometeorologice din ultimele ore au produs efecte în 42 de localități din 16 județe ale țării și în municipiul București. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case și curți, degajarea copacilor căzuți și înlăturarea elementelor de construcție desprinse de vânt. În plus, din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța.

UPDATE 10:26 – Un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Vulturu intervine pe DN23, în comuna Răstoaca (Popas Dumbrăvița), pentru degajarea unui arbore căzut pe un autoturism. Din fericire nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 09:00 – Pe fondul fenomenelor meteo severe, în județul Constanța, între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, un autoturism a fost luat de viitură, iar ocupantul s-a refugiat pe capotă.

În timpul deplasării către acest caz, echipajele de intervenție au salvat alte două persoane surprinse de ape, aflate pe plafonul unei mașini. După finalizarea misiunii, forțele continuă deplasarea spre primul apelant.

La intervenție participă salvatorii Detașamentului Medgidia, cu o autospecială de stingere, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD tip B2.

Misiunea este în desfășurare.

Efecte semnificative au fost înregistrate în:

1. Municipiul București, în sectorul 4, unde un arbore s-a prăbușit pe un autoturism aflat în deplasare. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

2. Județul Caraș-Severin, în loc. Armeniș, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare. Nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un sens de circulație

„????????????????̦???????????? ???????? ????????????????????????????????????̦???????? ????????̆????????̂???? ???????????????????????????????????????? ????̂???? ????????????????????, ???????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ????????????????????????????̦???????? ????̦???? ???????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????????????????????????̦???????? ???????? ????????????????????????̦????̆ ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????̆ ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????̆ ???? ????????????????????????̦???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????̆???????????? ????????̆ ???????????????????????? ????????̆???????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????̂???? ????????????????????̦???????? ???????? ????????????????????????̦???????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????”, au anunțat reprezentanții DSU.

Autoritățile anunță că sunt în contact permanent cu reprezentanții Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și cu cei ai Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor (INHGA).

„Recomandăm populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităților și să se pregătească pentru posibile intervenții de urgență în cazul apariției unor riscuri iminente.

Pentru informații suplimentare privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire a populației https://fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play”, au mai transmis aceștia.